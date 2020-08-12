В Днепре фура после ДТП вылетела в кювет: водитель чудом спасся. Фото

София Закревская Происшествия 11:10, 12.08.2020 Обновлено: 11:27, 12.08.2020

Во вторник вечером, 11 августа, в Днепре на улице Щепкина столкнулись две фуры.

Грузовики притерлись около 19:00 во время сильного дождя. Из-за мокрого асфальта столкновения избежать не удалось, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре фура после ДТП вылетела в кювет: водитель чудом спасся
Днепр оперативный

Фуры Volvo и Renault двигались навстречу друг другу. Чтобы не допустить удара, водитель Renault с 20 тоннами груза начал притормаживать, однако на скользкой дороге его занесло. Грузовики ударились кабинами, после чего большегруз Renault слетел в кювет. Водителю удалось спастись, выпрыгнув из кабины.

В результате ДТП никто из людей не пострадал. На месте аварии работали сотрудники полиции. Как сообщает "Днепр оперативный", на водителя фуры Renault составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

В Днепре фура после ДТП вылетела в кювет: водитель чудом спасся
Информатор
В Днепре фура после ДТП вылетела в кювет: водитель чудом спасся
Информатор
В Днепре фура после ДТП вылетела в кювет: водитель чудом спасся
Информатор
В Днепре фура после ДТП вылетела в кювет: водитель чудом спасся
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге авто разбилось о дерево, погибли водитель и пассажир.

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Днепр Происшествия

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