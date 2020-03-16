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16 марта • обновлено в 16:24
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Карина Бондаренко

В Днепре фура переехала женщину. Видео ДТП 18+

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В понедельник, 16 марта, в Днепре фура переехала женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Рабочей и Криворожской. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает "Днепр оперативный".

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

Женщина решила перейти дорогу возле остановки общественного транспорта и попала под колеса автомобиля, который стоял на светофоре. У водителя грузовика не было шансов заметить нарушительницу.

На место ДТП вызвали правоохранителей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, возле поселка Новоселовка Новомосковского района Днепропетровской области автомобиль на скорости влетел в мини-маркет "Маяк".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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