В Днепре фура на ходу потеряла прицеп и вылетела на "встречку". Видео

В Днепре 25 мая грузовик потерял прицеп во время движения по проспекту Ивана Мазепы.

Сам автомобиль вынесло на встречную полосу. ЧП случилось около 22:10, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шофер успел вовремя затормозить, поэтому столкновения с другими транспортными средствами удалось избежать. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ночное ДТП с микроавтобусом. В результате пострадала девушка.

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