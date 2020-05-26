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26 мая • обновлено в 08:51
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Алина Рашевская
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В Днепре фура на ходу потеряла прицеп и вылетела на "встречку". Видео

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В Днепре 25 мая грузовик потерял прицеп во время движения по проспекту Ивана Мазепы.

Сам автомобиль вынесло на встречную полосу. ЧП случилось около 22:10, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шофер успел вовремя затормозить, поэтому столкновения с другими транспортными средствами удалось избежать. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ночное ДТП с микроавтобусом. В результате пострадала девушка.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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