В Днепре Ford Mustang влетел в место смертельной аварии. Фото
В ночь на понедельник, 13 апреля, на Набережной Победы в Днепре Ford Mustang на скорости влетел в разбитый Mercedes, который не успели эвакуировать после смертельной аварии.
Происшествие случилось около 1:30 и обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор". Водитель автомобиля отказался проходить тест на алкогольное опьянение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации от правоохранителей, машина двигалась в сторону кольца и ударила Mercedes. Продолжив движение, водитель не справился с управлением и вылетел на обочину в противоположном направлении.
Как писал OBOZREVATEL ранее, В Днепре пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Набережной Победы. В результате столкновения погибла молодая супружеская пара.