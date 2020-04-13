В Днепре Ford Mustang влетел в место смертельной аварии. Фото

В ночь на понедельник, 13 апреля, на Набережной Победы в Днепре Ford Mustang на скорости влетел в разбитый Mercedes, который не успели эвакуировать после смертельной аварии.

Происшествие случилось около 1:30 и обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор". Водитель автомобиля отказался проходить тест на алкогольное опьянение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации от правоохранителей, машина двигалась в сторону кольца и ударила Mercedes. Продолжив движение, водитель не справился с управлением и вылетел на обочину в противоположном направлении.

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, В Днепре пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Набережной Победы. В результате столкновения погибла молодая супружеская пара.

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