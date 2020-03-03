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3 марта • обновлено в 13:02
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Карина Бондаренко

В Днепре экскаватор сбил женщину. Жуткие фото ДТП

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Во вторник, 3 марта, на улице Байкальской в Днепре экскаватор сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сообщает Информатор.

В Днепре экскаватор сбил женщину

В Днепре экскаватор сбил женщину

Информатор

В Днепре экскаватор сбил женщину

В Днепре экскаватор сбил женщину

Информатор

По предварительной информации, женщина резко выскочила на дорогу, водитель не успел затормозить и задел ее ковшом. На месте ДТП работали правоохранители. Из-за аварии на улице образовалась большая пробка.

В Днепре экскаватор сбил женщину

В Днепре экскаватор сбил женщину

Информатор

В Днепре экскаватор сбил женщину

В Днепре экскаватор сбил женщину

Информатор

В Днепре экскаватор сбил женщину

В Днепре экскаватор сбил женщину

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге Днепропетровской области во время движения загорелся служебный автобус с пассажирами. В результате происшествия пострадали два человека – водитель и пассажир авто.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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