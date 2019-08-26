Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре двое неизвестных подожгли грузовик

274 Читать материал на украинском

В понедельник, 26 августа, двое неизвестных подожгли грузовик в одном из гаражных кооперативов в Днепре.

Свидетелем происшествия стал охранник, который и вызвал полицию, передает "Информатор".

Иллюстрация

Иллюстрация

galagov.tv

Сообщается, что поджог произошел около 3:30 ночи.

Новости
На Днепропетровщине полыхал жилой дом: погибла женщина

По словам очевидца, двое одетых в темную одежду молодых мужчин, около 20 лет, обливали автомобиль Renault неизвестной жидкостью. Поняв, что их заметили, они подожгли кабину грузовика и сбежали.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия 5-литровую бутылку с веществом, похожим на бензин.

Новости
Спасатели Днепра предупредили о серьезной угрозе

Найти злоумышленников сразу не удалось.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре дети нашли бутылку с топливом, начали играть с ней и случайно подожгли 8-летнего мальчика. Ребенок получил 35% ожогов тела и находится в реанимации.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
пожар полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...