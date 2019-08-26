В Днепре двое неизвестных подожгли грузовик

В понедельник, 26 августа, двое неизвестных подожгли грузовик в одном из гаражных кооперативов в Днепре.

Свидетелем происшествия стал охранник, который и вызвал полицию, передает "Информатор".

Иллюстрация galagov.tv

Сообщается, что поджог произошел около 3:30 ночи.

По словам очевидца, двое одетых в темную одежду молодых мужчин, около 20 лет, обливали автомобиль Renault неизвестной жидкостью. Поняв, что их заметили, они подожгли кабину грузовика и сбежали.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия 5-литровую бутылку с веществом, похожим на бензин.

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Найти злоумышленников сразу не удалось.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре дети нашли бутылку с топливом, начали играть с ней и случайно подожгли 8-летнего мальчика. Ребенок получил 35% ожогов тела и находится в реанимации.

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