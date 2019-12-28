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28 декабря • обновлено в 11:49
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Яна Коваль

В Днепре дотла сгорела иномарка. Фото

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28 декабря, около 03:30, на улице Набережная Победы, 60, случился пожар.

Как сообщает Информатор, на месте событий работали сотрудники ГСЧС и патрульная полиция.

На Победе сгорела Mazda

На Победе сгорела Mazda

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Благодаря оперативному приезду спасателей, пламя практически не задело рядом стоящие автомобили. Автомобиль Mazda значительно пострадал.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром авто влетело в автобус: погибла беременная.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
авто новости пожар
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