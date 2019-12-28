В Днепре дотла сгорела иномарка. Фото

28 декабря, около 03:30, на улице Набережная Победы, 60, случился пожар.

Как сообщает Информатор, на месте событий работали сотрудники ГСЧС и патрульная полиция.

На Победе сгорела Mazda Информатор

Благодаря оперативному приезду спасателей, пламя практически не задело рядом стоящие автомобили. Автомобиль Mazda значительно пострадал.

Пострадавших нет Информатор

Салон авто полностью сгорел. Детали выяснит следственно-оперативная группа. Обошлось без пострадавших.

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Спасатели ликвидировали огонь, прежде чем он добрался до других авто Информатор

Подробности выясняют специалисты Информатор

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