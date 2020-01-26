В Днепре дотла сгорел частный дом: люди собирают помощь пострадавшей семье. Фото

В субботу, 25 января, в Днепре на улице Немировской, 80 произошел пожар в частном доме.

Огонь уничтожил все вещи в доме, в котором жила воспитательница детского сада и ее семья. Об этом сообщил Информатор.

В результате пожара никто не пострадал, но семья осталась без жилья и средств для существования.

"Случилась беда у нашего воспитателя детсада №33 Носенко Надежды Алексеевны. Ночью сгорел дом. Срочно нужна помощь: необходимо вынести все горелое из дома, найти доски и стройматериалы, чтобы перекрывать крышу, найти временное жилье для семьи, а также на завтра необходима мужская сила. Если кто-то может помочь материально: 4731 2127 0116 1399 — Носенко Василий (сын Надежды Алексеевны)", — рассказала знакомая пострадавших Оксана.

Сгорел дом, в котором жила семья Информатор

Сгорел дом, в котором жила семья Информатор

Сгорел дом, в котором жила семья Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром пожарные спасли жизнь женщине, едва не сгоревшей в собственной квартире. Пострадавшей хозяйке квартиры на месте оказали первичную помощь, после чего госпитализировали с серьезным отравлением продуктами горения.

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