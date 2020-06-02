В Днепре дикие звери массово убивают птиц

В Днепре в яхт-клубе “Сич” каждую ночь несут потери. С начала года тут погибли уже более 60 пернатых.

Несколько дней назад владельцы заказали и выпустили на территории клуба 30 цесарок, семь из них уже нашли мертвыми. Об этом сообщили на странице яхт-клуба в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Задушенные птицы https://www.facebook.com/Яхт-клуб "Сич"

Птицы задушены лисицами. Ориентировочно их четыре. Животных сняли камеры видеонаблюдения. Лисицы приходят с разных сторон и охотятся. За полгода они убили 15 белых фазанов, 20 павлинов, цесарок и 10 уток.

Задушенные птицы https://www.facebook.com/Яхт-клуб "Сич"

Яхт-клуб обратился в приют для животных, чтобы взять собак для охраны пернатых.

Задушенные птицы https://www.facebook.com/Яхт-клуб "Сич"

Задушенные птицы https://www.facebook.com/Яхт-клуб "Сич"

Задушенные птицы https://www.facebook.com/Яхт-клуб "Сич"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые-орнитологи насчитывают около 10 тысяч разных видов птиц. Все они имеют свои отличия во внешности и бывают самых разных размеров, форм и цветов.

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