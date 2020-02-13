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13 февраля • обновлено в 23:57
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/ Происшествия

В Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд. Видео

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В четверг, 13 февраля, в Днепре Toyota Prado столкнулась с двигающимся железнодорожным составом.

ДТП произошло на левом берегу на улице Яхненковской, сообщает Днепр Оперативный. Девушка за рулем внедорожника обогнала грузовик, который стоял на "красный", и не заметила поезд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре авто влетело в поезд

В Днепре авто влетело в поезд

Телеграм-канал "Х**вый Днепр"

В результате столкновения машина получила повреждения, у нее смяло капот. Водитель в аварии не пострадала и смогла покинуть место происшествия самостоятельно. Правоохранители начали разбираться в деталях ДТП.

В Днепре авто влетело в поезд

В Днепре авто влетело в поезд

Днепр оперативный

В Днепре авто влетело в поезд

В Днепре авто влетело в поезд

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Криворожской трассе под Днепром Toyota слетела в кювет. В машине находилась семейная пара.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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