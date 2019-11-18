В Днепре девочка рассекла лицо в игровом центре: жители в панике

В Днепре в детском игровом центре сильно пострадал ребенок.

Происшествие случилось в батутной зоне "Правда Парк". Родители очень взволнованы безопасностью детских игровых центров, сообщили в Facebook-группе "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре девочка рассекла лицо Шарий.net

По словам очевидцев, на днях в игровом комплексе девочка рассекла лицо об оголенную пружину, которая торчала острой стороной вверх.

"Уважаемые владельцы и администраторы игровых развлекательных центров!.. Просим вас проверить техническое состояние игровых зон и их безопасность для наших детей", – написала в соцсети жительница Днепра Анна.

В Днепре девочка рассекла лицо в игровом центре Facebook-группа "Днепр оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина пытался похитить ребенка у бывшей сожительницы.

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