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18 ноября • обновлено в 12:42
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/ Происшествия

В Днепре девочка рассекла лицо в игровом центре: жители в панике

1.9т
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В Днепре в детском игровом центре сильно пострадал ребенок.

Происшествие случилось в батутной зоне "Правда Парк". Родители очень взволнованы безопасностью детских игровых центров, сообщили в Facebook-группе "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре девочка рассекла лицо

В Днепре девочка рассекла лицо

Шарий.net

По словам очевидцев, на днях в игровом комплексе девочка рассекла лицо об оголенную пружину, которая торчала острой стороной вверх.

"Уважаемые владельцы и администраторы игровых развлекательных центров!.. Просим вас проверить техническое состояние игровых зон и их безопасность для наших детей", – написала в соцсети жительница Днепра Анна.

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В Днепре девочка рассекла лицо в игровом центре

В Днепре девочка рассекла лицо в игровом центре

Facebook-группа "Днепр оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина пытался похитить ребенка у бывшей сожительницы.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
дети пострадал ребенок
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