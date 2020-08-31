В Днепре девочка-подросток выскочила под колеса авто. Фото с места аварии

Алина Рашевская Происшествия 08:01, 31.08.2020

В Днепре на улице Широкой 30 августа автомобиль Toyota сбил 14-летнюю девочку.

Авария случилась около 19:30 недалеко от АТБ. Предварительно, она перебегала дорогу в неположенном месте, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что пострадавшая находилась в компании друзей. По дороге тянулась пробка, когда она выскочила на проезжую часть, чтобы перейти на другую сторону. Иномарка зацепила девочку, в результате чего она упала на капот.

Потерпевшую госпитализировали в детскую областную больницу. У нее подозревают закрытую черепно-мозговую травму.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра мужчина устроил драку и разбил патрульное авто.

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Днепр Происшествия

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