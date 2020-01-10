В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля: фото и видео с места ДТП

В Днепре 10 января на улице Даниила Галицкого под колесами Daewoo Lanos оказалась 12-летняя девочка.

Пытаясь поймать собаку, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть, где его сбила легковушка. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что Daewoo двигался по улице Даниила Галицкого в сторону улицы Волынской. Девочка с псом находилась вблизи трамвайных путей. В один момент животное сорвалось с поводка и выбежало на дорогу. Хозяйка бросилась за ним вдогонку, однако по невнимательности очутилась под колесами легковушки.

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля БезФормата

На месте происшествия медики оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего госпитализировали в больницу. Предварительно, ребенок травмировал ногу и получил ушибы.

В деталях произошедшего разбирались патрульные и следователь. Из-за аварии занята крайняя правая полоса по направлению к улице Волынской.

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля Информатор

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля Информатор

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр вечером 9 января доставили бойца ВСУ, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Потерпевшего госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова. Тяжелого солдата оперировали всю ночь.

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