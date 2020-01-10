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10 января • обновлено в 18:30
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Алина Рашевская

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля: фото и видео с места ДТП

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В Днепре 10 января на улице Даниила Галицкого под колесами Daewoo Lanos оказалась 12-летняя девочка.

Пытаясь поймать собаку, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть, где его сбила легковушка. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что Daewoo двигался по улице Даниила Галицкого в сторону улицы Волынской. Девочка с псом находилась вблизи трамвайных путей. В один момент животное сорвалось с поводка и выбежало на дорогу. Хозяйка бросилась за ним вдогонку, однако по невнимательности очутилась под колесами легковушки.

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

БезФормата

На месте происшествия медики оказали пострадавшей неотложную помощь, после чего госпитализировали в больницу. Предварительно, ребенок травмировал ногу и получил ушибы.

В деталях произошедшего разбирались патрульные и следователь. Из-за аварии занята крайняя правая полоса по направлению к улице Волынской.

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

Информатор

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

Информатор

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

В Днепре девочка из-за собаки бросилась под колеса автомобиля

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр вечером 9 января доставили бойца ВСУ, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино. Потерпевшего госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова. Тяжелого солдата оперировали всю ночь.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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