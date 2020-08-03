В Днепре дети устроили опасные развлечения на крыше школы
В Днепре дети устроили опасные развлечения на крыше школы. Коллаж
В Днепре на крыше трехэтажного здания школы №142, расположенной на улице Беляева в Амур-Нижнеднепровском районе города, разгуливали трое детей.
Видео опасных развлечений опубликовали в Facebook-группе "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр". Судя по всему, школьникам удалось взобраться наверх при помощи пожарных лестниц.
Скриншот Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скриншот Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Стоит отметить, что опасные игры проходили в присутствии взрослых. Предварительно, никто из хулиганов не пострадал.
Несмотря на то, что трагедии удалось избежать, местные жители выразили свое недовольство свободным доступом на крышу для детей и посторонних. Многие участники сообщества отметили, что инструктаж необходим не только молодежи, но и руководству школы.
Скриншот Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скриншот Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скриншот Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скриншот Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре роженице выдали изувеченное тело ребенка в пакете с мусором.