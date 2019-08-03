В Днепре 2 августа двое малолетних детей разгромили уличную экспозицию музея АТО.

Как сообщает Информатор, двое детей 8-10 лет ворвались в музей и стали срывать информационные таблички.

Музей АТО в Днепре Tour.com.ua

Юлия Песчанская, и.о. директора исторического музея имени Яворницкого, рассказала, что такое происходит не впервые:

"Опять украли информационные таблички на уличной экспозиции. Их и раньше срывали — это легкие небольшие листы. Но в этот раз снесли все сразу. Будем придумывать антивандальные таблички. Мы и флаги государственные новые вешаем только на праздники. Воруют. Есть и камеры и охрана. Но к несчастью мы не можем себе позволить полицейские посты на каждом углу. Это и так львиная доля нашего бюджета", – отметила Песчанская.

Юрий Фаныгин, экскурсовод музея АТО, добавил, что часть табличек не подлежит обратному установлению:

"Таблички выломали в 13:44 и бросили на месте. Но часть не подлежит обратному установлению из-за деформации. Таблички изготовлены из легкого материала, но определенных качеств. Это не первый случай, когда их выламывают, играя на экспозиции. Первый, когда все сразу. Главный вопрос: 8 — 9-летние ребята могут гулять в центре города без родителей. Именно их халатность и воспитание это допустили. Я не думаю, что в этом возрасте дети полностью осознавали, что делали", – рассказал экскурсовод.

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