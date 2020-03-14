В Днепре дети между гаражами нашли мертвого мужчину. Фото 18+

В пятницу, 13 марта, в Днепре на проспекте Героев дети обнаружили мужчину, лежащего в бессознательном состоянии между гаражами.

Дети самостоятельно позвонили в надлежащие службы. К месту направились полиция и скорая, сообщает Информатор.

Патрульные достали парня из-за гаражей, оценили его состояние и приступили к оказанию домедицинской помощи. Полицейские делали парню массаж сердца, но реанимационные действия не дали результата.

Дети нашли мертвого мужчину Информатор

На место вызвали следователя и судмедэкспертов. Судя по предметам, которые нашли возле молодого человека, причиной смерти могла быть передозировка. Так это или нет, установит следователь.

Дети нашли мертвого мужчину Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге нашли повешенного мужчину. По предварительной информации, погибший совершил самоубийство в собственной квартире.

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