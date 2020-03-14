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14 марта • обновлено в 10:43
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Игорь Кравченко

В Днепре дети между гаражами нашли мертвого мужчину. Фото 18+

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В пятницу, 13 марта, в Днепре на проспекте Героев дети обнаружили мужчину, лежащего в бессознательном состоянии между гаражами.

Дети самостоятельно позвонили в надлежащие службы. К месту направились полиция и скорая, сообщает Информатор.

Патрульные достали парня из-за гаражей, оценили его состояние и приступили к оказанию домедицинской помощи. Полицейские делали парню массаж сердца, но реанимационные действия не дали результата.

Дети нашли мертвого мужчину

Дети нашли мертвого мужчину

Информатор

На место вызвали следователя и судмедэкспертов. Судя по предметам, которые нашли возле молодого человека, причиной смерти могла быть передозировка. Так это или нет, установит следователь.

Дети нашли мертвого мужчину

Дети нашли мертвого мужчину

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге нашли повешенного мужчину. По предварительной информации, погибший совершил самоубийство в собственной квартире.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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