В пятницу, 31 июля, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского на поляне возле дворца культуры "Металлург" дети жестоко издевались над котенком.

Юные живодеры избивали и пытались задушить четверолапого. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Дарья Медведева.

В Днепре дети избивали и душили котенка Скриншот

Девушка спасла котенка и забрала его к себе домой. Она накормила напуганного и голодного питомца, который еще и оказался приученным к лотку.

Днепрянка была крайне возмущена поведением детей относительно животного:

"Почему я в детстве строила будочки, коробочки ставила , кормила котят, играла с ними , тащила домой , что с нынешними детьми не так? Откуда столько жестокости?", - пишет Дарья.

Волонтер рассказала о случившемся в Facebook-группе "Райончик". Она отметила, что не может оставить кота у себя, так как у нее у самой уже шестеро питомцев. Вскоре на пост откликнулась неравнодушная горожанка и котенок обрел новый дом и семью.

В Днепре дети избивали и душили котенка Скриншот

В Днепре дети избивали и душили котенка Facebook/Дарья Медведева

В Днепре дети избивали и душили котенка Facebook/Дарья Медведева

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