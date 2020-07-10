В Днепре детей едва не похитили средь бела дня: мужчина обещал конфеты и чипсы

В Днепре неизвестный пытался заманить в машину детей, которые временно остались без присмотра взрослых.

За это мужчина предлагал им конфеты и чипсы. Инцидент произошел средь бела дня в одном из дворов по адресу Донецкое шоссе, сообщили в Facebook-группе "Левобережный 3 Днепр".

Подозрительного незнакомца рядом с ребятами заметили их родители, которые находились неподалеку, и бросились их спасать. Злоумышленник тем временем успел скрыться в неизвестном направлении.

В Днепре детей едва не похитили средь бела дня Facebook/"Левобережный 3 Днепр"

Об инциденте уже заявили в полицию. Возмущенные местные жители, опасаясь за безопасность своих детей, также начали собственное расследование.

Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"

Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"

Как отметили участники сообщества, месяц назад в этом же районе имела место похожая ситуация. Тогда жертвами похитителя едва не стали две маленькие девочки.

Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"

Скриншот Facebook/"Левобережный 3 Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе банда пыталась похитить бизнесмена.