В Днепре дебошир атаковал супермаркет и катался по рельсам

В Днепре 15-го августа мужчина с признаками наркотического опьянения ездил по трамвайным путям и громил прилавки супермаркета, убегая от полицейских.

Нетрезвый водитель был замечен патрульными около 3 часов ночи на улице Чернышевского. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина устроил ночной дебош liwli.ru

Полицейские остановили нарушителя, однако тот попытался скрыться. Мужчина спрятался в ближайшем супермаркете, однако когда правоохранители его нашли, он принялся громить прилавки с продуктами.

Инспекторам пришлось применить физическую силу. Гражданина в наручниках доставили в Соборное отделение полиции. Там на него составили административные материалы за мелкое хулиганство, невыполнение законных требований полицейского, отсутствие водительского удостоверения и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Днепре мужчина устроил ночной дебош Патрульная полиция в Днепропетровской области

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