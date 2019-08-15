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В Днепре дебошир атаковал супермаркет и катался по рельсам

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В Днепре 15-го августа мужчина с признаками наркотического опьянения ездил по трамвайным путям и громил прилавки супермаркета, убегая от полицейских.

Нетрезвый водитель был замечен патрульными около 3 часов ночи на улице Чернышевского. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина устроил ночной дебош

В Днепре мужчина устроил ночной дебош

liwli.ru

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Полицейские остановили нарушителя, однако тот попытался скрыться. Мужчина спрятался в ближайшем супермаркете, однако когда правоохранители его нашли, он принялся громить прилавки с продуктами.

Инспекторам пришлось применить физическую силу. Гражданина в наручниках доставили в Соборное отделение полиции. Там на него составили административные материалы за мелкое хулиганство, невыполнение законных требований полицейского, отсутствие водительского удостоверения и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Днепре мужчина устроил ночной дебош

В Днепре мужчина устроил ночной дебош

Патрульная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре спасают тяжелораненого воина ВСУ. 34-летнего Дмитрия госпитализировали в больницу имени Мечникова. За жизнь бойца борются лучшие реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи, хирурги, травматологи и урологи города.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина полиция ПДД
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