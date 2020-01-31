В Днепре Chevrolet влетел в "скорую помощь": момент аварии попал на видео

В Днепре 31 января на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого произошло столкновение Chevrolet и автомобиля скорой помощи.

Удар был такой силы, что последний перевернулся на бок. В результате аварии пострадал водитель легковушки, сообщает Информатор.

ДТП произошло около 4:30. Известно, что водитель Chevrolet ехал по проспекту Яворницкого в сторону центра, в то время как "скорая" — по проспекту Гагарина к больнице Мечникова. На перекрестке легковушка протаранила "скорую", вследствие чего та перевернулась на бок.

ДТП с переворотом в Днепре Информатор

В результате аварии пострадал водитель Chevrolet. Мужчину госпитализировали в 16-ю городскую больницу с травмой ноги. Шофер и медработник, которые находились в "скорой", отделались лишь легким испугом.

ДТП с переворотом в Днепре Информатор

ДТП с переворотом в Днепре Информатор

ДТП с переворотом в Днепре Информатор

ДТП с переворотом в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разбили стекло в машине скорой помощи и украли диагностическое оборудование, а также сумку с медикаментами и перевязочными материалами. Происшествие случилось рано утром на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи Соборной подстанции на проспекте Героев.

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