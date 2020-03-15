В Днепре Chevrolet на огромной скорости врезался в BMW: прохожие вытаскивали пострадавших

В воскресенье, 15 марта, в Днепре на Набережной Победы напротив аквапарка произошла авария.

В ДТП столкнулись автомобили BMW и Chevrolet. Инцидент произошел примерно в 00:20, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Со слов очевидцев, автомобиль Chevrolet двигался по Набережной Победы со стороны центра на большой скорости. Он врезался в автомобиль BMW, водитель которого совершал разворот. В результате столкновения травмировались водитель и пассажир Chevrolet. Парень, сидевший за рулем BMW, и его пассажирка остались целые.

На место оперативно прибыли патрульные полицейские и три экипажа скорой помощи. Врачи оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их. Во всех обстоятельствах этого происшествия будут разбираться правоохранители.

ДТП на Набережной Победы Информатор

ДТП на Набережной Победы Информатор

ДТП на Набережной Победы Информатор

Очевидцы также публиковали видео ДТП в социальных сетях. Так на одном из таких видео заснято как прохожие пытались помочь пострадавшим, вытаскивали их из машин и выносили на обочину дороги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских. Патрульные применили к нему физическую силу и спецсредства.

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