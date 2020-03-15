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15 марта • обновлено в 10:22
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/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре Chevrolet на огромной скорости врезался в BMW: прохожие вытаскивали пострадавших

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В воскресенье, 15 марта, в Днепре на Набережной Победы напротив аквапарка произошла авария.

В ДТП столкнулись автомобили BMW и Chevrolet. Инцидент произошел примерно в 00:20, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Со слов очевидцев, автомобиль Chevrolet двигался по Набережной Победы со стороны центра на большой скорости. Он врезался в автомобиль BMW, водитель которого совершал разворот. В результате столкновения травмировались водитель и пассажир Chevrolet. Парень, сидевший за рулем BMW, и его пассажирка остались целые.

На место оперативно прибыли патрульные полицейские и три экипажа скорой помощи. Врачи оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их. Во всех обстоятельствах этого происшествия будут разбираться правоохранители.

ДТП на Набережной Победы

ДТП на Набережной Победы

Информатор

ДТП на Набережной Победы

ДТП на Набережной Победы

Информатор

ДТП на Набережной Победы

ДТП на Набережной Победы

Информатор

Очевидцы также публиковали видео ДТП в социальных сетях. Так на одном из таких видео заснято как прохожие пытались помочь пострадавшим, вытаскивали их из машин и выносили на обочину дороги.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских. Патрульные применили к нему физическую силу и спецсредства.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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