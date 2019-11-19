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19 ноября • обновлено в 17:52
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В Днепре через фантома организовали миллионную схему хищения земли

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В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой чиновники пытались присвоить коммунальные земли почти на 30 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В состав группы входили один из руководителей ГУ Держгеокадастру в Днепропетровской области и представители местного криминалитета, имеющие связи с российскими "коллегами".

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В Днепре через фантома организовали схему хищения земли

В Днепре через фантома организовали схему хищения земли

Следствие установило, что злоумышленники при проведении конкурса на должность в один из отделов Держгеокадастру "трудоустроили" фиктивного регистратора. Они использовали потерянные документы жителя города.

В Днепре через фантома хотели украсть землю

В Днепре через фантома хотели украсть землю

СБУ

В Днепре через фантома хотели украсть землю

В Днепре через фантома хотели украсть землю

СБУ

В Днепре через фантома хотели украсть землю

В Днепре через фантома хотели украсть землю

СБУ

В Днепре через фантома хотели украсть землю

В Днепре через фантома хотели украсть землю

СБУ

Несуществующий чиновник получил электронный ключ доступа в Государственный земельный кадастр. От его имени осуществляли незаконную государственную регистрацию земельных участков с возможностью перевода их в частную собственность.

Кроме того, в течение девяти месяцев "госслужащий" даже получал заработную плату на оформленный банковский счет.

За этот период дельцы незаконно зарегистрировали и получили кадастровые номера на 14 земельных участков в центральной части Днепра общей площадью более 2,8 гектара.

СБУ предотвратила завершение преступления. Во время следственных действий по местам работы ключевых фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и другие доказательства проведения сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили схему бизнесмена и частного нотариуса, которые вывели из "ВТБ Банка" имущества на 96 млн грн.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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