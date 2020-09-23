В Днепре будут судить военного, который бросил женщину умирать после ДТП

В Днепре на проспекте Калнышевского 6 июля 2020 года около 22:00 солдат Вооруженных Сил Украины на автомобиле Volkwagen Passat сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре".

Сразу после ДТП военнослужащий скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

В результате аварии 31-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, потерпевшая скончалась в больнице.

На данный момент досудебное расследование дела завершено. Обвинительный акт против военного направлен в суд. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти пострадавшего, и оставление человека в опасности.

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