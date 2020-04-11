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11 апреля • обновлено в 13:05
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Игорь Кравченко

В Днепре более 5 часов тушили масштабный пожар на металлобазе. Фото и видео

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В пятницу, 10 апреля, в Днепре в 17:33 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории предприятия в Индустриальном районе города.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на предприятии по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Горели два здания, а также вторичное сырье и пластиковые отходы внутри и снаружи зданий.

Из-за большой площади возгорания был объявлен повышенный уровень сложности пожара. Дополнительно были направлены шесть пожарно-спасательных отделений. Пожар локализовали в 19:55, а ликвидировали только в 1:15.

В Днепре тушили масштабный пожар на металлобазе

В Днепре тушили масштабный пожар на металлобазе

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре тушили масштабный пожар на металлобазе

В Днепре тушили масштабный пожар на металлобазе

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре тушили масштабный пожар на металлобазе

В Днепре тушили масштабный пожар на металлобазе

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Огонь уничтожил крышу двухэтажного здания, вторичное сырье на открытой территории, пластиковые отходы, а также повредил стены здания складского помещения на общей площади 1000 квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены 52 человека личного состава и 13 единиц пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре обгорел мужчина, который пытался самостоятельно потушить пожар. Мужчина собственными усилиями ликвидировал возгорание до приезда пожарно-спасательных подразделений.

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Автор
Игорь Кравченко
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Днепр Происшествия

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