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В Днепре без вести пропала женщина. Фото и приметы

София Ковнир
София Ковнир
Происшествия
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В Днепре без вести пропала женщина. Фото и приметы

В Днепре разыскивают без вести пропавшую Скляр Светлану Александровну, 1978 года рождения.

Последний раз женщину видели на жилмассиве Ломовский 13 сентября в 17:00. С тех пор о ней ничего неизвестно, передает "Днепр оперативный".

Приметы: рост примерно 167 сантиметров. Была одета в светлые шорты и темную кофту.

Если Вам известно о местонахождении Светланы, просьба сообщить по телефону 0976406847.

Скляр Светлана Александровна (слева)

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в селе Межирич Днепропетровской области неизвестные повредили мемориал, посвященный жертвам Второй мировой войны.

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