В Днепре без вести пропал 42-летний мужчина. Фото

В Днепре разыскивают Александра Фастивца, 1978 года рождения. Горожанин пропал 15 июня.

Мужчина уже три дня не выходит на связь, последний раз его видели на остановке общественного транспорта "Детский комбинат" на жилмассиве Красный камень, сообщила жена пропавшего Светлана Фастивец на своей странице в Facebook.

Телефон мужчины оставался включен до 10.00 16 июня. По сегодняшний день Александр не объявился.

Если кто-то видел этого мужчину или что-то знает о нем, просьба сообщить жене Светлане по номеру телефона 097 833 22 07.

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