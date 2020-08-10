В Днепре автомойщик на угнанном авто попал в ДТП и травмировал ребенка. Коллаж

В Днепре полицейские задержали мужчину, который на угнанной машине попал в дорожно-транспортное происшествие.

Во время движения похититель наехал на бордюр. Отлетевшая от автомобиля деталь травмировала 9-летнего мальчика, который стоял на тротуаре с родителями, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Угон автомобиля произошел 9 августа около 23:00 в Шевченковском районе города. Как установили полицейские, владелец оставил автомобиль "Honda Accord" на автомойке, а когда вернулся за машиной, обнаружил ее исчезновения.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что автомобилем завладел работник автомойки. Во время движения по проспекту Богдана Хмельницкого он попал в аварию и скрылся с места происшествия.

В Днепре автомойщик на угнанном авто попал в ДТП и травмировал ребенка Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Полицейские Шевченковского отделения полиции оперативно задержали причастного к преступлению мужчину. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Павлограда.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ДТП под Днепром погиб годовалый ребенок.