Главная Новости
15 февраля • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре автомобиль врезался в автобус с пассажирами: пострадал ребенок. Видео

260
Читать материал на украинском

В субботу, 15 февраля, в Днепре на перекрестке улиц Калиновой и Янтарной Ford столкнулся с Lexus и отлетел в маршрутный автобус № 51.

В результате аварии пострадал водитель Lexus и 13-летнем мальчике, который был в салоне Ford. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавших с места аварии забрали бригады скорой помощи в 6-ю городскую и детскую больницу на Космической соответственно.

Новости
В Днепре на перекрестке произошло серьезное ДТП: одна машина перевернулась на крышу. Видео

По информации полиции, Lexus ехал по Янтарной со стороны ж/м Клочко, когда по Калиновой в сторону улицы Березинской двигался Ford. Светофор на перекрестке находился в мигающем желтом режиме. Выезжая на перекресток, водитель Lexus, не уступила дорогу Ford, в результате чего ударила его в правый бок. Тот, в свою очередь, отлетел в маршрутный автобус № 51.

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Информатор

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Информатор

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами

Информатор

Медицинская помощь понадобилась водителю Lexus — женщина жаловалась на то, что болит голова и тело. Также госпитализировали 13-летнего мальчика, который был в салоне Ford — он жаловался на боли в груди и челюсти. Из-за аварии во всех направлениях собрались огромные пробки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра на съезде с Нового моста водитель маршрутки протаранил бок автомобиля Honda. Водитель маршрутки решил выполнить маневр, но не учёл скорость движения автомобиля Honda.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги