В Днепре автомобиль врезался в автобус с пассажирами: пострадал ребенок. Видео

В субботу, 15 февраля, в Днепре на перекрестке улиц Калиновой и Янтарной Ford столкнулся с Lexus и отлетел в маршрутный автобус № 51.

В результате аварии пострадал водитель Lexus и 13-летнем мальчике, который был в салоне Ford. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавших с места аварии забрали бригады скорой помощи в 6-ю городскую и детскую больницу на Космической соответственно.

По информации полиции, Lexus ехал по Янтарной со стороны ж/м Клочко, когда по Калиновой в сторону улицы Березинской двигался Ford. Светофор на перекрестке находился в мигающем желтом режиме. Выезжая на перекресток, водитель Lexus, не уступила дорогу Ford, в результате чего ударила его в правый бок. Тот, в свою очередь, отлетел в маршрутный автобус № 51.

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами Информатор

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами Информатор

Автомобиль врезался в автобус с пассажирами Информатор

Медицинская помощь понадобилась водителю Lexus — женщина жаловалась на то, что болит голова и тело. Также госпитализировали 13-летнего мальчика, который был в салоне Ford — он жаловался на боли в груди и челюсти. Из-за аварии во всех направлениях собрались огромные пробки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра на съезде с Нового моста водитель маршрутки протаранил бок автомобиля Honda. Водитель маршрутки решил выполнить маневр, но не учёл скорость движения автомобиля Honda.

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