В Днепре автомобиль влетел в забор и загорелся: пассажир и водитель скрылись

В ночь с 24 на 25 апреля на улице Володи Дубинина SsangYong влетел в забор жилого дома. Автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель и пассажир пытались скрыться.

Свидетелем ситуации стал мимо проезжающий мужчина. Очевидец позвонил в полицию и отправился преследовать беглецов, передает Информатор.

В Днепре SsangYong влетел в забор и загорелся Информатор

Прибыв на место событий, полицейские обнаружили перевернутый горящий автомобиль, который застрял в заборе. На происшествии также работали специалисты ГСЧС, которым вскоре удалось ликвидировать возгорание. В это время свидетель ситуации продолжал преследовать двух нарушителей. На поиски также отправились патрульные полицейские и задержали двоих мужчин.

Авто перевернулось и загорелось Информатор

Подробности выясняются Информатор

Нарушителями оказались двое местных жителей 43 и 39 лет. Мужчин доставили на место происшествия, где они были осмотрены врачом. Задержанные мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель был госпитализирован в областную больницу Мечникова с предварительным диагнозом: закрытый перелом костей носа. Пассажир чувствовал себя хорошо. К месту событий была направлена следственно-оперативная группа, на нарушителя составили протоколы. Подробности выясняются.

Свидетель помог полиции в поисках Информатор

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