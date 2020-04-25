В Днепре автомобиль влетел в забор и загорелся: пассажир и водитель скрылись

Яна Коваль Происшествия 16:50, 25.04.2020 Обновлено: 18:10, 25.04.2020

В ночь с 24 на 25 апреля на улице Володи Дубинина SsangYong влетел в забор жилого дома. Автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель и пассажир пытались скрыться.

Свидетелем ситуации стал мимо проезжающий мужчина. Очевидец позвонил в полицию и отправился преследовать беглецов, передает Информатор.

В Днепре SsangYong влетел в забор и загорелся
Информатор

Прибыв на место событий, полицейские обнаружили перевернутый горящий автомобиль, который застрял в заборе. На происшествии также работали специалисты ГСЧС, которым вскоре удалось ликвидировать возгорание. В это время свидетель ситуации продолжал преследовать двух нарушителей. На поиски также отправились патрульные полицейские и задержали двоих мужчин.

Авто перевернулось и загорелось
Информатор
Подробности выясняются
Информатор

Нарушителями оказались двое местных жителей 43 и 39 лет. Мужчин доставили на место происшествия, где они были осмотрены врачом. Задержанные мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель был госпитализирован в областную больницу Мечникова с предварительным диагнозом: закрытый перелом костей носа. Пассажир чувствовал себя хорошо. К месту событий была направлена следственно-оперативная группа, на нарушителя составили протоколы. Подробности выясняются.

Свидетель помог полиции в поисках
Информатор

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Днепр Происшествия

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