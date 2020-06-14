В Днепре автомобиль влетел на летнюю площадку ресторана. Фото

Игорь Кравченко Происшествия 09:58, 14.06.2020

В воскресенье, 14 июня, в Днепре на проспекте Героев автомобиль BMW въехал в McDonalds.

Случилось происшествие около 2:00. В аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор".

На данный момент обстоятельства аварии не выяснены. Известно, что автомобиль выехал на летнюю площадку ресторана со стороны парковки, повредив три секции забора, два фонаря, два стола и остановился впритык к самому зданию.

Автомобиль BMW въехал в McDonalds
Информатор
Автомобиль BMW въехал в McDonalds
Информатор
Автомобиль BMW въехал в McDonalds
Информатор

На месте работали сотрудники патрульной полиции. На площадке в момент ДТП людей не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на набережной перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали три человека.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

SpaceX вывела на орбиту уникальные спутники: видео запуска ракеты

СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Офисе Зеленского: у президента отреагировали

В Китае на рынке вспышка коронавируса: Пекин ввел режим "военного времени"

Особый статус для Донбасса распространит раковую опухоль на всю страну — Жебривский

"Путин-ху*ло" от болельщиков попало в эфир футбольного матча