В Днепре автомобиль влетел на летнюю площадку ресторана. Фото

В воскресенье, 14 июня, в Днепре на проспекте Героев автомобиль BMW въехал в McDonalds.

Случилось происшествие около 2:00. В аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор".

На данный момент обстоятельства аварии не выяснены. Известно, что автомобиль выехал на летнюю площадку ресторана со стороны парковки, повредив три секции забора, два фонаря, два стола и остановился впритык к самому зданию.

Автомобиль BMW въехал в McDonalds Информатор

Автомобиль BMW въехал в McDonalds Информатор

Автомобиль BMW въехал в McDonalds Информатор

На месте работали сотрудники патрульной полиции. На площадке в момент ДТП людей не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на набережной перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали три человека.