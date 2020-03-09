В Днепре автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Видео

На трассе возле въезда в Запорожскую область 8 марта автомобиль Geely задел ЗАЗ, выехал на обочину и перевернулся.

ДТП произошло около 15:40. В результате авто задымилось, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца станицы).

Скриншот Информатор

Участники аварии от госпитализации отказались. Помощь спецслужб также не понадобилась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомобиль BMW сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего забрала карета скорой помощи, но медикам спасти его не удалось.

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