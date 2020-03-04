В Днепре автомобиль сбил женщину на "зебре". Фото

В среду, 4 марта, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Suzuki совершил наезд на женщину.

Столкновение произошло на пешеходном переходе, который располагается на аварийном участке дороги. Потерпевшая получила серьезные травмы, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, джип сбил пешехода во время поворота с улицы Жуковского. В результате удара женщина получила повреждения головы. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №16 с подозрением на сотрясение мозга.

ДТП в Днепре Sputnik

Проезд по улице Чернышевского в сторону проспекта Гагарина затруднен.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Космической грузовик протаранил две маршрутки с пассажирами. Происшествие случилось на одной из остановок общественного транспорта. В аварии пострадала женщина и 10-летний ребенок.

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