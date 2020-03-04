Главная Новости
4 марта • обновлено в 15:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

В Днепре автомобиль сбил женщину на "зебре". Фото

452
Читать материал на украинском

В среду, 4 марта, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Suzuki совершил наезд на женщину.

Столкновение произошло на пешеходном переходе, который располагается на аварийном участке дороги. Потерпевшая получила серьезные травмы, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, джип сбил пешехода во время поворота с улицы Жуковского. В результате удара женщина получила повреждения головы. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №16 с подозрением на сотрясение мозга.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Sputnik

Проезд по улице Чернышевского в сторону проспекта Гагарина затруднен.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Космической грузовик протаранил две маршрутки с пассажирами. Происшествие случилось на одной из остановок общественного транспорта. В аварии пострадала женщина и 10-летний ребенок.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации