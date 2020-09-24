В Днепре автомобиль сбил пешехода-нарушителя. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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В Днепре автомобиль сбил пешехода-нарушителя. Фото

В четверг, 24 сентября, в Днепре на улице Сичеславская Набережная автомобиль Chevrolet сбил мужчину.

Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. Авария случилась около полуночи, сообщает Информатор.

Предварительно, пешеход находился в нетрезвом состоянии. Не убедившись в отсутствии машин поблизости, он выскочил на проезжую часть. Судя по разбитому лобовому стеклу иномарки, удар был достаточно сильным. С тяжелыми травмами потерпевшего госпитализировали в больницу.

В Днепре авто сбило пешехода.
Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Его забрала скорая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перестрелка закончилась ранением мужчины.

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