В Днепре автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу: видео момента

В субботу, 9 мая, в Днепре на Слобожанском проспекте автомобиль BMW сбил мужчину, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль ехал по Слобожанскому проспекту со стороны Нового моста. В этот момент двое мужчин решили перебежать дорогу, несмотря на красный сигнал светофора для пешеходов, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из них успел добежать до "островка", другой же оказался на капоте BMW. Товарищ оттащил его с проезжей части, после чего вызвал на место "скорую".

Двое мужчин перебегали дорогу на красный свет светофора Информатор

Пострадавший остался жив, но, предварительно, получил серьезные травмы. С места аварии скорая помощь госпитализировала его в городскую больницу №6. Для выяснения обстоятельств происшествия на место также был вызван следователь по ДТП.

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