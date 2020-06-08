В Днепре автомобиль перевернулся на бок и "влетел" в магазин. Фото, видео

В понедельник, 8 июня, в Днепре около 02.00 на улице Ударников перевернулся Volkswagen Caravelle. Происшествие обошлось без пострадавших.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с превышением скорости и не вошел в поворот, сообщает "Информатор".

dp.informator.ua Автомобиль перевернулся на бок

Автомобиль перевернулся на бок и врезался в крыльцо местного продуктового магазина. На место происшествия приехала полиция. На лавочке возле остановки правоохранители обнаружили мужчину.

Автомобиль влетел в магазин dp.informator.ua

Он убеждал, что не был за рулем и не имеет отношения к произошедшей ситуации, свои документы он также не предъявил. Правоохранители доставили мужчину в районный отдел полиции для установления личности.

Полиция уводит подозреваемого dp.informator.ua

Автомобиль влетел в магазин dp.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 8 июня на киевском проспекте Победы произошло крупное ДТП с летальным исходом.