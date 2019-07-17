В Днепре автомобиль охраны влетел в машину с женщиной и ребенком. Фото и видео

В Днепре автомобиль Renault Logan, принадлежащий службе охраны, врезался в "ЗАЗ-Славута", в котором находились женщина с 4-летней дочерью.
ДТП произошло около 21:30 16 июля на перекрестке улиц Орловская и Нестерова, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Авто службы охраны врезалось в машину с ребенком
Информатор
Оба автомобиля сильно пострадали
Информатор
По предварительной информации, автомобиль службы охраны двигался по ул. Нестерова, не остановился на знак "Стоп" и врезался в машину, которая ехала по ул. Орловской.
Столкновение произошло на перекрестке ул. Нестерова и Орловской
Информатор
Женщина и ребенок госпитализированы
Информатор
Полиция выясняет обстоятельства ДТП
Информатор
Пострадавшие женщина и ребенок госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Оба автомобиля сильно повреждены.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днепрян попросили воздержаться от поездок по Амурскому мосту.
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