В Днепре автомобиль охраны влетел в машину с женщиной и ребенком. Фото и видео

В Днепре автомобиль Renault Logan, принадлежащий службе охраны, врезался в "ЗАЗ-Славута", в котором находились женщина с 4-летней дочерью.

ДТП произошло около 21:30 16 июля на перекрестке улиц Орловская и Нестерова, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авто службы охраны врезалось в машину с ребенком Информатор

Оба автомобиля сильно пострадали Информатор

По предварительной информации, автомобиль службы охраны двигался по ул. Нестерова, не остановился на знак "Стоп" и врезался в машину, которая ехала по ул. Орловской.

Столкновение произошло на перекрестке ул. Нестерова и Орловской Информатор

Женщина и ребенок госпитализированы Информатор

Полиция выясняет обстоятельства ДТП Информатор

Пострадавшие женщина и ребенок госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Оба автомобиля сильно повреждены.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днепрян попросили воздержаться от поездок по Амурскому мосту.

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