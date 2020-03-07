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7 марта • обновлено в 11:01
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Игорь Кравченко

В Днепре автомобиль насмерть сбил пешехода: мужчина отлетел на несколько метров. Фото

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В пятницу, 6 марта, в Днепре на улице Маршала Малиновского случилось дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел примерно в 21:05. Автомобиль BMW насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным полиции, автомобиль BMW ехал по улице Маршала Малиновского со стороны Усть-Самарского моста. В это время мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель не успел среагировать и допустил наезд. Удар был такой силы, что пешеход отлетел на несколько метров.

BMW сбил пешехода

BMW сбил пешехода

Информатор

BMW сбил пешехода

BMW сбил пешехода

Информатор

На место оперативно прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшего забрала карета скорой помощи, но медикам спасти его не удалось. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что В Днепре произошло тройное ДТП. На Набережной Заводской столкнулись Kia и две фуры.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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