В Днепре автомобиль на скорости сбил велосипедиста: видео момента

Игорь Кравченко Происшествия 15:55, 24.05.2020

В субботу, 23 мая, в Днепре около 21:00 на Запорожском шоссе автомобиль Mazda сбил велосипедиста.

Автомобиль двигался со стороны Днепра по Запорожскому шоссе. Мужчина на велосипеде переезжал проезжую часть по диагонали, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео доскролльте, до конца страницы).

Водитель не успел среагировать и допустил наезд. В результате велосипедист получил травмы. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в больницу.

Автомобиль на скорости сбил велосипедиста
Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль сбил мужчину, который перебегал дорогу. ДТП произошло на проспекте Слобожанский в момент когда, двое мужчин решили перебежать дорогу, несмотря на красный сигнал светофора.

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Днепр Происшествия

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