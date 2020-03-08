В Днепре автомобиль на полном ходу врезался в скорую помощь. Видео

В воскресенье, 8 марта, в Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Филиппа Орлика случилась авария.

Автомобиль BMW врезался в карету скорой помощи. В ДТП пострадал водитель BMW, сообщает Информатор.

По предварительной информации полиции, BMW двигался вверх по проспекту Александра Поля. Он на большой скорости врезался в автомобиль скорой помощи, который ехал выше и поворачивал с проспекта Александра Поля на проспект Филиппа Орлика. При этом у "скорой" были включены проблесковые маячки. В результате столкновения BMW получил существенные повреждения. У него разбита передняя часть кузова.

Автомобиль врезался в скорую помощь Информатор

Автомобиль врезался в скорую помощь Информатор

На место оперативно прибыли полицейские и медики. Пострадавшего госпитализировали в 16 больницу. Водитель скорой помощи не травмировался. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил пешехода. От удара мужчина отлетел на несколько метров.

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