В Днепре автомобиль на полном ходу сбил ребенка: видео жуткого ДТП

В Днепре 22 января в жилом массиве Победа-6 легковой автомобиль на полной скорости сбил ребенка.

Школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса машины. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, передает Днепр оперативный.

В Днепре автомобиль на полном ходу сбил ребенка Радио 1

ДТП произошло в темное время суток. Ребенок внезапно выскочил на проезжую часть, поэтому водитель не успел среагировать. Удар мгновенно повалил школьника на асфальт.

На помощь пострадавшему сразу же сбежались очевидцы. Ребенок выжил, однако точной информации о его состоянии пока нет. На месте инцидента работали полиция и медики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре утром 22 января на улице Набережная Победы столкнулись Chery и Subaru. От удара последний перевернулся на крышу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся