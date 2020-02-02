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2 февраля • обновлено в 17:20
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/ Происшествия

В Днепре автомобиль Audi протаранил маршрутку. Фото

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В воскресенье, 2 февраля, в Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

В результате ДТП движение по проспекту Гагарина в сторону Запорожского шоссе полностью парализовано. Об этом сообщили в Telegram-канале ДТП пробки Днепр (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации очевидцев, автомобиль Audi протаранил маршрутку. После чего маршрутка врезалась в троллейбус.

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ДТП парализовало движение на проспекте Гагарина

ДТП парализовало движение на проспекте Гагарина

Telegram/ДТП пробки Днепр

ДТП парализовало движение на проспекте Гагарина

ДТП парализовало движение на проспекте Гагарина

Telegram/ДТП пробки Днепр

На месте происшествия работает полиция и работники скорой помощи. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге в автомобиль сбил пешехода с инвалидностью. Потерпевший скончался до приезда "скорой".

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Место
Украина Днепр
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