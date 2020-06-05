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5 июня • обновлено в 13:41
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В Днепре автобусы устроили ДТП посреди оживленной дороги. Фото

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В пятницу, 5 июня, в Днепре около 8:00 на Слобожанском проспекте столкнулись два автобуса — №88 и рейсовый в Павлоград. Движение в сторону центра города крайне затруднено.

В инциденте никто не пострадал. После столкновения пассажиров высадили из автобуса, сообщает Информатор.

ДТП на Слобожанском проспекте

ДТП на Слобожанском проспекте

dp.informator.ua

Один из водителей рассказал, что со Слобожанского проспекта в сторону улицы Новоселовской поворачивал грузовик. Рейсовый автобус притормозил, а водитель за рулем автобуса №88 — не сумел вовремя сориентироваться.

ДТП на Слобожанском проспекте

ДТП на Слобожанском проспекте

dp.informator.ua

Это и стало причиной дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии образовалась пробка — она тянется от улицы Калиновой.

ДТП на Слобожанском проспекте

ДТП на Слобожанском проспекте

dp.informator.ua

ДТП на Слобожанском проспекте

ДТП на Слобожанском проспекте

dp.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Гайсинском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового авто под управлением украинского военного.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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Днепр Происшествия

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