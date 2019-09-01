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В Днепре авто скатилось в реку: пришлось вызывать спасателей

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В Днепре автомобиль Peugeot Boxer, который находился на временной стоянке, самопроизвольно скатился в реку.

Чтобы его вытащить, привлекли 6 спасателей, трос и ручную лебедку, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Микроавтобус почти ушел под воду

Микроавтобус почти ушел под воду

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

"1 сентября в 08:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в областном центре на улице Набережная Победы, во время временной остановки автомобиль самопроизвольно скатился в реку Днепр", – сказано в сообщении.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники ГосЧС вытащили автомобиль и отбуксировали его на проезжую часть.

Сообщается, что погибших и травмированных нет.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что вблизи села Елизаветовка Днепропетровской области 31 августа столкнулись грузовик и рейсовая маршрутка "Днепр-Каменское". В результате столкновения пострадало 10 человек. Чтобы вытащить водителя маршрутки из салона, пришлось разрезать корпус.

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Место
Украина Днепр
Теги
ГосЧС транспорт
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