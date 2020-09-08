В Днепре авто сбило женщину на пешеходном переходе. Фото и видео аварии

В Днепре авто сбило женщину на пешеходном переходе. Информатор

Во вторник, 8 сентября, в Днепре на Донецком шоссе автомобиль ВАЗ сбил пешехода.

Легковушка совершила наезд на женщину, когда та двигалась по "зебре". Авария произошла около 12:00, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, ВАЗ ехал в сторону Кайдакского моста. В районе проспекта Мира дорогу по пешеходному переходу начала переходить женщина. Водитель авто не успел затормозить и допустил столкновение.

Пострадавшую с травмами головы и ноги госпитализировали в городскую клиническую больницу №6. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

В Днепре на Донецком шоссе автомобиль ВАЗ сбил пешехода. Информатор

Женщины получила травмы головы и ноги. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге скоростной трамвай сошел с рельсов в тоннеле.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!