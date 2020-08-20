В Днепре авто сбило велосипедистку: девушку госпитализировали. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:40, 20.08.2020

В Днепре 19 августа на улице Гуртовой произошла авария с участием автомобиля Mazda и велосипеда.

В результате пострадала 20-летняя водительница двухколесного. Ее госпитализировали в городскую больницу №6, сообщает Информатор.

Предварительно, водитель легковушки не заметил девушку, которая выехала из прилегающей территории, из-за кустов, перекрывающих обзор на дорогу. По информации издания "Днепр оперативный", пострадавшая – глухонемая.

ДТ в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре больше года разыскивают пропавшего мужчину.

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Днепр Происшествия

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