В Днепре авто сбило ребенка на глазах у родителей: его увезла скорая. Фото

В Днепре 29 июля автомобиль BMW сбил 9-летнего мальчика, который двигался по "зебре".

Ребенок переходил дорогу вместе с родителями. Авария произошла на пересечении бульвара Славы и проспекта Героев около 21:45, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что пострадавший ехал на самокате. Серьезных травм мальчик не получил, однако его все равно госпитализировали в детскую областную больницу для дальнейшего обследования.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре патрульные спасли 30-летнего мужчину, который сорвался с пирса в реку и ушел под воду.