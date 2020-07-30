В Днепре авто сбило ребенка на глазах у родителей: его увезла скорая. Фото
ДТП в Днепре. Информатор
В Днепре 29 июля автомобиль BMW сбил 9-летнего мальчика, который двигался по "зебре".
Ребенок переходил дорогу вместе с родителями. Авария произошла на пересечении бульвара Славы и проспекта Героев около 21:45, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Известно, что пострадавший ехал на самокате. Серьезных травм мальчик не получил, однако его все равно госпитализировали в детскую областную больницу для дальнейшего обследования.
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре патрульные спасли 30-летнего мужчину, который сорвался с пирса в реку и ушел под воду.
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