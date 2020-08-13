В Днепре авто сбило пьяного велосипедиста: мужчину забрала 'скорая'

В Днепре велосипедист попал под колеса авто. Информатор

В четверг, 13 августа, в Днепре на пересечении улиц Калиновая и Янтарная автомобиль Mazda сбил велосипедиста.

Авария случилась около 01:20. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что легковушка двигалась по главной в сторону Слобожанского проспекта. Мужчина на велосипеде выехал с улицы Янтарной. Предварительно, он находился в нетрезвом состоянии. Водитель автомобиля не успел среагировать и допустил столкновение.

ДТП в Днепре Информатор

В результате владелец двухколесного получил травму колена. Его госпитализировали в больницу.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

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