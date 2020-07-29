В Днепре авто сбило мужчину на пешеходном переходе. Фото с места аварии
ДТП в Днепре. kriminalukraine.com.ua
В Днепре 28 июля автомобиль Daewoo Lanos сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре".
В результате столкновения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб головы. Авария произошла на Донецком шоссе неподалеку от перекрестка с улицей Ингульской, сообщает "Днепр оперативный".
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №6. Предварительно, водитель легковушки попросту не заметил пешехода и не успел вовремя затормозить.
ДТП в Днепре Фото: Днепр оперативный
ДТП в Днепре Фото: Днепр оперативный
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